Алибасова вызвали в СК после жалобы Федосеевой-Шукшиной

Продюсера Бари Алибасова вызвали в Следственный комитет РФ после жалобы его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на представителя артиста Вадима Горжанкина.

По словам Горжанкина, Алибасов в ходе опроса следователя подтвердил законность заключения сделок с Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной по поводу спорной квартиры. Адвокат продюсера Роман Кандауров уверен, что заявление в следственный комитет было подано актрисой с целью перевода гражданско-правового спора в уголовное дело. «К сожалению, все чаще в наше время встречаются случаи решения имущественных споров не в суде, а руками правоохранительных органов, что безусловно неприемлемо», — сказал Кандауров.

Ранее актриса обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой защитить ее от действий Алибасова и его помощника Сергея Моцаря, на которого продюсер переписывал квартиру Федосеевой-Шукшиной, подаренную ему актрисой.

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов поженились 20 ноября 2018 года. В октябре Троицкий районный суд Москвы признал недействительным договор дарения, вернув жилье Федосеевой-Шукшиной, на что Алибасов ответил апелляционной жалобой. Федосеева-Шукшина подала на развод. Сейчас Алибасов утверждает, что новая молодая возлюбленная вскоре родит ему ребенка.

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