Лукьяненко рассказал о возможном перезапуске «Дозоров»

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с ФАН рассказал, что третья книга о маге Антоне Городецком, «Сумеречный дозор», может быть экранизирована.

По его словам, у продюсеров есть планы на перезапуск франшизы «Дозоров». «История «Дозора» все-таки снималась очень давно, сейчас совершенно другие возможности для съемок. Появился сериальный формат, который гораздо больше подходит, чтобы снять, рассказать эту историю. Посмотрим», — сказал он.

Он напомнил, что третий из запланированных в «нулевые» фильмов по «Дозорам» не вышел. Сейчас он работает над седьмой, финальной, частью «Дозоров». «Мне было бы, наверное, интереснее сделать какой-то совершенно другой сюжет, но есть определенный долг перед читателями. Эта история очень долгая. Первая книжка вышла, если не ошибаюсь, в 1998 году. Но у каждой истории должен быть конец», — резюмировал он.

Первая картина «Ночной дозор» вышла в 2004 году, «Дневной» — в 2005, режиссером обеих лент был Тимур Бекмамбетов. Над производством «Сумеречного дозора» кинематографисты начали работать в 2007 году, однако в 2008 Бекмамбетов сообщил, что экранизация третьего «Дозора» уже не состоится. В 2020 году он намекнул на то, что шансы увидеть «Сумеречный дозор» в кино есть.

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