Барабанщик Metallica сообщил, что группа работает над новым альбомом

Барабанщик Ларс Ульрих в интервью журналу Rolling Stone заявил, что коллектив Metallica уже месяц работает над новым альбомом и скоро представит его поклонникам.

«Мы пишем его уже две или три недели. И все эти неприятности: пандемия, пожары, расовые предрассудки, которых вполне достаточно, чтобы погрузиться в депрессивное состояние, отходят на второй план. Я жду с нетерпением результата», — рассказал Ульрих.

Так, по его словам, они надеются сделать «прекрасную запись», которая сможет немного «поменять этот мир», несмотря на происходящие в нем события.

«Сделать даже не то, что всех зажигает, а то, что зажигает лично меня», — пояснил барабанщик.

Предыдущий альбом группы «Hardwired… to Self-Destruct» был представлен около четырех лет назад.

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