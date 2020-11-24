Барабанщик Metallica сообщил, что группа работает над новым альбомом
Барабанщик Ларс Ульрих в интервью журналу Rolling Stone заявил, что коллектив Metallica уже месяц работает над новым альбомом и скоро представит его поклонникам.
«Мы пишем его уже две или три недели. И все эти неприятности: пандемия, пожары, расовые предрассудки, которых вполне достаточно, чтобы погрузиться в депрессивное состояние, отходят на второй план. Я жду с нетерпением результата», — рассказал Ульрих.
Так, по его словам, они надеются сделать «прекрасную запись», которая сможет немного «поменять этот мир», несмотря на происходящие в нем события.
«Сделать даже не то, что всех зажигает, а то, что зажигает лично меня», — пояснил барабанщик.
Предыдущий альбом группы «Hardwired… to Self-Destruct» был представлен около четырех лет назад.
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