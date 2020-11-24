Муромов представил свою версию убийства Талькова

Певец Михаил Муромов представил свою версию убийства музыканта Игоря Талькова в интервью газете «Известия».

Тальков был застрелен из пистолета 6 октября 1991 года во время концерта во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, в котором участвовал и Муромов. Это произошло возле гримерки певца во время потасовки охранников Талькова, его концертного директора Валерия Шляфмана и Игоря Малахова. «Все время говорят, что виноват был Шляфман. Но это не так. Стрелял-то Малахов, я это точно знаю. Причем Малахов не в Талькова целился. Он не видел, куда стреляет. Грохнул на выстрел, на шум», — уточнил Муромов.

Тальков, по словам Муромова, выстрелил из газового пистолета «в пылу», а Малахов воспользовался боевым оружием в ответ.

После гибели исполнителя Малахова объявили во всероссийский розыск, но вскоре он добровольно прибыл с повинной. Спустя несколько месяцев с него сняли все обвинения в умышленном убийстве. Следствие пришло к выводу, что Талькова застрелил его коммерческий директор Валерий Шляфман, который в 1992 году переехал в Тель-Авив.

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