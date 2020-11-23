Супруга Ефремова отказалась комментировать слухи о возможном разводе

Жена осужденного актера Михаила Ефремова Софья Кругликова отказалась комментировать РИА «Новости» сообщения о возможном разводе.

Ранее в ряде российских изданий появились сообщения, что Кругликова захотела развестись с Ефремовым после того, как актера отправили в колонию.

«Я не комментирую ничего СМИ», — сказала Кругликова.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. Суд зачел актеру время, проведенное под домашним арестом. В колонии ему придется провести почти 8 лет.

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