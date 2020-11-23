Виктюка похоронили во Львове

Во Львове прошли похороны театрального режиссера Романа Виктюка, пишет РИА «Новости».

Тело режиссера поместили в семейный склеп на Лычаковском кладбище, где похоронены его родители. До этого в львовском Первом театре состоялась прощальная церемония.

Роман Виктюк умер 17 ноября в возрасте 84 лет. Он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19, причиной его смерти названа тромбоэмболия.

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