Валерия Гай Германика снимет сериал об абаканском маньяке-таксисте

Режиссер Валерия Гай Германика снимет сериал «Мерзлая земля» при поддержке американской онлайн-платформы Topic, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн».

Сюжет сериала основан на реальной истории маньяка из Абакана Дмитрия Лебедя. По словам авторов, «Мерзлая земля» — «абсолютно российская история». «То обстоятельство, что американская онлайн-платформа решила инвестировать в производство нашего сериала, подтверждает грустный факт, что насилие и жестокое обращение с женщинами, о которых мы расскажем в сериале — тема универсальная и более чем актуальная», — отметил продюсер Александр Роднянский.

Сценарий к восьмисерийной драме о созависимости и преступлениях написал Сергей Калужанов, в основу сюжета легло журналистское расследование Таисии Бекбулатовой «Дорога в Аскиз». Маньяк будет показан глазами женщины, которая его любит и не допускает мысли о его виновности.

Съемки планируется начать весной 2021 года.

Дмитрия Лебедя задержали осенью 2018 года, в 2019 году его признали виновным в серии убийств и изнасилований. По данным следствия, с 2013 по 2017 год работавший таксистом мужчина совершил четыре убийства, а также покушения на убийство, ряд изнасилований и насильственных действий сексуального характера, краж. Сейчас он отбывает пожизненный срок заключения.

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