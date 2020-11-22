Родных погибшего в ДТП с Ефремовым проверят на лжесвидетельство

Ирина Стерхова, сожительница Сергея Захарова, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, заявила в Следственный комитет России о лжесвидетельстве семьи курьера. Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Вадим Никулин.

Он сообщил, что по мнению Стерховой, семья Захарова давала ложные показания в судебном заседании и на предварительном следствии.

Юрист уведомил, что в настоящее время по данному факту осуществляется проверка.

По словам адвоката, его подзащитная считает ложными показания жены о том, что они не знали о Стерховой и ее отношениях с погибшим Захаровым.

«Все это, конечно, вранье», — сказал Никулин.

Ранее сообщалось, что полиция проверит экс-адвоката Эльмана Пашаева на подстрекательство к даче ложных показаний в суде по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет. Сейчас Ефремов ожидает доставки в колонию ИК-4 в Белгородской области.

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