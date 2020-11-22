Дочь Заворотнюк отреагировала на сообщения о съемках матери в передаче Малахова

Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, ответила на слухи о том, что ее мать приняла участие в съемках передачи телеведущего Андрея Малахова. Об этом она сказала в сториз своего Instagram.

Ранее СМИ сообщали, что артистка снялась в программе, в которой рассказала о своем состоянии.

«Нет конечно, не верьте всем этим газетенкам», — написала Анна.

Она отметила, что ее семья занимает позицию «без комментариев».

Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк начала выходить на прогулки.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Изменилась внешне»: Калашникова рассказала о состоянии Заворотнюк

— Заворотнюк начала выходить на прогулки

— СМИ: Заворотнюк может прийти на программу к Малахову