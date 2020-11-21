Сын погибшего в ДТП с Ефремовым не хочет идти на примирение с актером

Старший сын погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова Виталий пока не хочет идти на примирение с артистом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Захарова Сергея Аверцева.

По его словам, данная позиция его клиента последовательна и не менялась с момента слушания дела в первой инстанции.

Ранее в ходе судебного разбирательства Виталий Захаров заявлял гражданский иск к Ефремову на сумму 7 млн 300 тыс., однако он получил от подсудимого лишь 1 млн руб.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет. Сейчас Ефремов ожидает доставки в колонию ИК-4 в Белгородской области.

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