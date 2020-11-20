Актрису Людмилу Князеву нашли мертвой в своей квартире

Российская актриса Людмила Князева была найдена мертвой в своей московской квартире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратилась внучка актрисы, которая сообщила, что ее бабушка долго не выходит на связь и не отвечает на звонки. По прибытии в квартиру на Снежной улице было найдено тело 82-летней актрисы», — сказал источник.

По его словам, признаков насильственной смерти женщины не обнаружено. Тело артистки было найдено 17 ноября.

Полиция начала проверку по факту кончины Князевой.

Людмила Князева родилась 6 ноября 1938 года. Она начала сниматься в кино и сериалах в 2008 году. Известноcть ей принесли роли в шоу «Наша Russia», фильмах «Давай разведемся» и «Бабушка легкого поведения».