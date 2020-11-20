Полиция проверит экс-адвоката Ефремова на причастность к даче ложных показаний

Полиция проверит экс-адвоката Эльмана Пашаева на подстрекательство к даче ложных показаний в суде по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полиции допускают, что защищавший Ефремова Пашаев может быть причастен к организации даче заведомо ложных показаний тремя свидетелями, которых он сам привел в суд.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет. Сейчас Ефремов ожидает доставки в колонию ИК-4 в Белгородской области.

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