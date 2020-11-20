Елена Ксенофонтова госпитализирована с пневмонией

Заслуженная артистка России Елена Ксенофонтова госпитализирована в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией.

Как рассказала Ксенофонтова в Instagram, она заболела две недели назад, испытывала боли в груди, костях, мышцах, терпела сильный кашель и лечилась дома, однако вынуждена была обратиться за профессиональной врачебной помощью после ухудшения состояния. У актрисы также диагностировали поражение 30% легких, ей приходится дышать с помощью кислородной маски.

В Москве за минувшие сутки выявили 6 902 случая коронавирусной инфекции, 1 489 заболевших из данного числа госпитализировали.

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