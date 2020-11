Родригес показал выросших Шаркбоя и Лаву в тизере «Мы можем быть героями»

Роберт Родригес показал первый тизер фильма «Мы можем быть героями».

В нем появляются выросшие герои фильма «Шаркбой и Лава», которые по сюжету нового кино стали родителями. Лаву играет Тэйлор Дули, а Тэйлора Лотнера заменил Джеффри Дж. Дашнау. Известно, что после успеха киносаги «Сумерки» Тэйлор Лотнер снялся в нескольких небольших ролях, взял паузу в кинематографической карьере и живет со своими родителями. «Мне нравится, что моя домашняя жизнь не изменилась. Я все еще выношу мусор, я все еще стригу лужайку», — говорил в одном из интервью актер.

В фильме также сыграли Педро Паскаль и Приянка Чопра.

Wanna feel old? Sharkboy and Lavagirl are parents now (and their daughter is played by Vivien Lyra Blair aka Girl from BIRD BOX)



WE CAN BE HEROES releases globally on Netflix on New Year's Day pic.twitter.com/W9RtNibQij