Скончался заслуженный художник России Равиль Исмагилов

Умер заслуженный художник России, генеральный директор пермского «Дома художника» Равиль Исмагилов, сообщается на официальной странице пермского отделения «Союза художников России» в Facebook.

Художник скончался в Перми 19 ноября, ему было 80 лет.

«Ушел из жизни замечательный художник — гендиректор пермского «Дома художника», заслуженный художник России, председатель пермского отделения ВТОО «Союза художников России» с 2004 по 2019 годы Равиль Барилович Исмагилов», — говорится в сообщении «Дома художника».

Равиль Исмагилов появился на свет 28 октября 1940 года в Перми, свою творческую деятельность начал в 1970-х годах после окончания Высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной. Более 20 лет Исмагилов занимался оформлением интерьеров общественных зданий Перми и области. Художник создал интерьеры пивного бара «Уральские зори», ресторана «Галактика», «Вечерняя Гайва», сделал реконструкцию Театра юных зрителей, витражи гостиницы «Урал», Арбитражного суда, Соборной мечети и тд.