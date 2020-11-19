Стал известен обладатель Букеровской премии

Шотландский писатель Стюарт Дуглас получил Букеровскую премию за 2020 год. Об этом сообщается в Twitter премии.

Дуглас был объявлен лауреатом премии за свой роман Shuggie Bain («Шагги Бэйн»). Отмечается, что этот роман является для него дебютным.

Шотландский автор стал лауреатом Букеровской премии во второй раз в истории.

Книга «Шагги Бейн» посвящена матери писателя. Она умерла от алкоголизма, когда Дугласу было 16 лет. В его романе рассказывается история мальчика, который растет в неблагополучной семье в Глазго 1980-х годов.

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