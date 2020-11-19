Премьера получившей приз «Кинотавра» «Маши» с Чиповской пройдет онлайн

Премьера фильма «Маша» режиссера Анастасии Пальчиковой состоится онлайн в апреле 2021 года.

Картина получила приз российского кинофестиваля «Кинотавр 2020» за лучший дебют. Сюжет фильма разворачивается вокруг девочки-подростка Маши, взросление которой пришлось на 90-е годы. Маша поет джаз спортсменам, контролирующим ее город, и мечтает стать певицей. Случается трагедия, с которой придется разбираться уже повзрослевшей Маше. Главную героиню сыграли Полина Гухман и Анна Чиповская.

Фильм стал дебютной работой режиссера Анастасии Пальчиковой, она же написала сценарий проекта. Оператор Глеб Филатов — ранее получил награду на «Кинотавре 2019» за работу над фильмом «Бык». Продюсерами выступили Валерий Федорович, Евгений Никишов и Рубен Дишдишян.

Премьера «Маши» пройдет в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

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