Умер театральный художник Сергей Бархин
Елена Арнольдова
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Театральный художник, народный художник России Сергей Бархин умер на 83-м году жизни.
Об этом у себя в Facebook сообщил театральный режиссер Миндаугас Карбаускис. «Ушел Сергей Михайлович... Светлая память!» — написал он.
Бархин — лауреат государственных премий России. Оформил более 200 постановок, среди которых оперы, балеты и драматические спектакли, в СССР и за рубежом: в Германии, Финляндии, Швеции, Японии, Турции, Чехии.
Основал кафедру сценографии ГИТИСа.