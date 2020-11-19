Умер театральный художник Сергей Бархин

Театральный художник, народный художник России Сергей Бархин умер на 83-м году жизни.

Об этом у себя в Facebook сообщил театральный режиссер Миндаугас Карбаускис. «Ушел Сергей Михайлович... Светлая память!» — написал он.

Бархин — лауреат государственных премий России. Оформил более 200 постановок, среди которых оперы, балеты и драматические спектакли, в СССР и за рубежом: в Германии, Финляндии, Швеции, Японии, Турции, Чехии.

Основал кафедру сценографии ГИТИСа.