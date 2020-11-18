Скончалась актриса театра и кино Любовь Румянцева

В возрасте 77 лет умерла советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева. Об этом в Facebook сообщила национальная киностудия «Беларусьфильм».

Артистки не стало 18 ноября. Причина смерти Румянцевой не называется. Киностудия выразила свои соболезнования близким актрисы и отметила ее достижения.

«Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра», — говорится в сообщении.

Румянцева снялась в таких фильмах, как Альпийская баллада», «Аннычка», «Дорога на Рюбецаль», «Венок сонетов», «Расписание на послезавтра», «Три талера».