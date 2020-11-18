Мосгорсуд оставил без изменений приговор по делу «Седьмой студии»

Мосгорсуд признал законным приговор по так называемому делу «Седьмой студии», в рамках которого условный срок получил художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда, приговор Мещанского суда Москвы от 26 июня 2020 года оставлен без изменений, а апелляционные жалобы — без удовлетворения.

Жалобы на приговор подавали адвокаты всех осужденных по делу, кроме Серебренникова. Апелляции подали защитники Алексея Малобродского, Софьи Апфельбаум и Юрия Итина. Они настаивали на отмене обвинительного приговора и вынесении нового — оправдательного. Серебренников этого не делал, поскольку «очень устал от судов».

Гособвинение и потерпевший — министерство культуры РФ — приговор не оспаривали. Мосгорсуд оставил в силе условный приговор режиссеру Серебренникову по делу «Седьмой студии» и решение о взыскании с фигурантов 129 млн руб.

Фигурантами дела «Седьмой студии» являются худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, экс-гендиректор АНО «Седьмая студия» Юрий Итин, Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер АНО «Седьмая студия» Нина Масляева. Всех их обвинили в хищении 133 млн руб. бюджетных денег, выделенных на развитие современного искусства в России.

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