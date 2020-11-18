Цитата из «Ивана Васильевича» стала самой узнаваемой среди россиян

Цитата из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» стала самой узнаваемой среди российских зрителей, сообщает киноканал «Мосфильм. Золотая коллекция» со ссылкой на собственный опрос.

Узнаваемость фразы «И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат… и меня вылечат», которую произносит героиня Натальи Крачковской, достигла 88% и принесла цитате первую строчку в рейтинге. Второе место по узнаваемости заняла фраза из этого же фильма, которую произносит Юрий Яковлев: «Царь, очень приятно, здравствуйте, царь…». На третьем месте оказалась реплика героини Светланы Светличной из картины «Бриллиантовая рука»: «Не виноватая я, он сам пришел!».

Также в топ-10 вошли «Я требую продолжения банкета!» («Иван Васильевич меняет профессию»), «Штирлиц, а вас я попрошу остаться» («17 мгновений весны»), «Пасть порву, моргалы выколю…» («Джентльмены удачи»), «Танцуют все!» («Иван Васильевич меняет профессию»), «Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!» («Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»), «Какая гадость эта ваша заливная рыба!» («Ирония судьбы, или С легким паром!»), «Семен Семеныч…» («Бриллиантовая рука»).

Перед опросом был составлен список из нескольких десятков популярных фраз, звучащих в советском кино, респондентам предлагали определить, в каких фильмах они появляются.

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