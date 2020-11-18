Представитель Харви Вайнштейна ответил на слухи о тяжелой болезни продюсера

Представитель продюсера Харви Вайнштейна в беседе с TMZ ответил на слухи о его тяжелой болезни.

Собеседник издания напомнил, что у отбывающего наказание в тюрьме Вайнштейна множество болезней и медицинских состояний, включая болезнь сердца, высокое давление и стеноз позвоночного канала. «Мы работаем со службой исполнения наказаний и великолепной командой исправительной колонии Венде, чтобы предоставлять мистеру Вайнштейну всю необходимую медицинскую помощь», — уточнил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Вайнштейн находится в изоляторе с высокой температурой и очень плохо себя чувствует, а врачи подозревают у него коронавирусную инфекцию.

В марте 2020 года голливудского продюсера Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы за преступления сексуального характера.

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