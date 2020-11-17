Родные погибших на перевале Дятлова будут судиться с авторами сериала о трагедии

Родные погибших в 1959 году участников туристической группы Дятлова планируют обратиться в суд в связи с выходом сериала о трагедии, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Фонда памяти группы Дятлова Евгения Черноусова.

Сериал «Перевал Дятлова» с Петром Федоровым в главной роли стартовал на канале ТНТ и платформе Premier 16 ноября. «В сериале оставили имена, отчества и фамилии, это надо согласовывать с родственниками. Сестра Игоря Дятлова сейчас планирует обращаться в суд», — уточнил Черноусов, добавив, что судиться с авторами сериала хотят и другие родственники погибших.

По словам Черноусова, согласование сюжета по закону не требуется, но имена, отчества и фамилии должны быть согласованы с самими героями или их представителями. «В рекламных буклетах просматривается одна и та же навязчивая фраза, что фильм основывается на реальных событиях и новых, якобы ранее никому неизвестных, сведениях. Утверждаю, что с 1959 года никаких дополнительных расследований по уголовному делу не проводилось», — заявил адвокат.

Перевал Дятлова — место гибели туристической группы на Северном Урале в феврале 1959 года. Тогда во время похода погибли девять лыжников, среди которых было пять студентов, три инженера и инструктор турбазы.

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