«Плохие парни навсегда» стали лучшим фильмом 2020 года
Фильм «Плохие парни навсегда» получил премию People's Choice Awards в номинации «Лучший фильм 2020 года», сообщает канал E!.
Сыгравший в «Плохих парнях навсегда» актер Уилл Смит стал победителем в категории «Лучший актер». Лучшей актрисой названа Тиффани Хэддиш, сыгравшая главную роль в картине «Гламурные боссы». Лучшей комедией признана «Будка поцелуев-2», экшн-фильмом — «Мулан». Среди драматических фильмов первым стал «Гамильтон», среди семейных — мультфильм «Вперед».
Коул Спроус и Эллен Помпео стали лучшими сериальными актерами.Звание иконы 2020 года досталось Дженнифер Лопес.
Церемонию награждения People's Choice Awards вела Деми Ловато. Номинанты участвовали в церемонии вживую, остальные могли смотреть мероприятие онлайн.
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