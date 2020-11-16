Баку обратится в ЮНЕСКО из-за незаконного вывоза исторических экспонатов из Карабаха

Азербайджан обратится в ЮНЕСКО для обсуждения вопроса незаконного вывоза исторических экспонатов, культурных памятников с территории Нагорного Карабаха. Об этом заявил врио министра культуры республики Анар Керимов, передает «Интерфакс».

«Каждый экспонат, каждый культурный памятник, найденный на территории Азербайджана, является государственной собственностью. Любой незаконный вывоз этих ценностей противоречит международному праву», — сказал Керимов.

Он также отметил, что местные и зарубежные специалисты будут направлены в Шушу (арм. — Шуши) для изучения состояния исторических памятников.

«По итогам визита будет подготовлено номинационное досье. Потом соответствующие документы будут направлены в ЮНЕСКО», — сказал представитель азербайджанского минкульта.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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