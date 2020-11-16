Путин обратился к участникам международного фестиваля ВГИК

Президент России Владимир Путин обратился с приветствием к участникам и гостям 40-го Международного студенческого фестиваля ВГИК.

Текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте Кремля. «Особая гордость фестиваля – целая плеяда конкурсантов и лауреатов разных лет, которые прошли триумфальный творческий путь от молодых дарований до маститых профессионалов», — написал Путин.

Президент также назвал форум легендарным и отметил его богатую историю и атмосферу дружбы и взаимопонимания. «Уверен, что нынешний фестиваль станет ярким, запоминающимся событием в культурной жизни страны, предоставит студентам отличную возможность продемонстрировать свои таланты, получить бесценные уроки мастерства у выдающихся деятелей международного кинематографического сообщества, сделать значимый шаг на пути к признанию и успеху», — не сомневается президент.

Международный студенческий фестиваль ВГИК проходит в Москве с 16 по 20 ноября. В разные годы победителями кинофорума становились Вадим Абдрашитов, Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Андрей Тарковский, Василий Шукшин и др.

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