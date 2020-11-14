Mash: Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому
Полина Рутковская
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Госпитализированного телеведущего Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным сведениям, у телеведущего интоксикация, указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Хрусталев госпитализирован в реанимацию больницы в Сестрорецке. По данным Telegram-канала Baza, у него подтверждена новая коронавирусная инфекция.
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