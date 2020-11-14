Mash: Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому

Госпитализированного телеведущего Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому, сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным сведениям, у телеведущего интоксикация, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Хрусталев госпитализирован в реанимацию больницы в Сестрорецке. По данным Telegram-канала Baza, у него подтверждена новая коронавирусная инфекция.

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