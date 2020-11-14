Меладзе призвал артистов отказаться от новогодних съемок

Певец Валерий Меладзе в Instagram призвал артистов отказаться от съемок в новогодних программ.

Как подчеркнул Меладзе, без новогодних концертов, которые в этом году отменили, не будет ощущения праздника. Артист добавил, что людям останется только смотреть программы по телевизору.

«А представьте, если Вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего «Огонька», ни музыкальных, ни развлекательных программ. Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках», — пояснил Меладзе.

По его мнению, в таком случае «кто-то, может, и заметит» отрасль, где заняты десятки тысяч людей, лишенных работы в течение месяцев.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 53 млн заболевших, 37 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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