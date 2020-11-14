СМИ: Заворотнюк может прийти на программу к Малахову
Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, по слухам, диагностировали онкологическое заболевание, может в ближайшее время прийти на программу к телеведущему Андрею Малахову. Об этом пишет «Собеседник».
Отмечается, что недавно артистка звонила Малахову и рассказала о своем самочувствии. Съемки, предположительно, могут пройти в пустой студии или дома у звезды.
Ранее сообщалось, что Заворотнюк начала выходить на прогулки.
Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк. Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было. Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.
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