Раскрыта предварительная причина смерти Джигарханяна
Катерина Медведева
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Источник из окружения Армена Джигарханяна рассказал о причине смерти актера. Об этом пишет ТАСС.
По предварительным данным, смерть наступила из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний.
Отмечается, что точные причины будут установлены экспертизой.
Армен Джигарханян умер в субботу, 14 ноября, в возрасте 85 лет.
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