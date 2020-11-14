Раскрыта предварительная причина смерти Джигарханяна

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Источник из окружения Армена Джигарханяна рассказал о причине смерти актера. Об этом пишет ТАСС.

По предварительным данным, смерть наступила из-за болезни почек и отека организма на фоне других хронических заболеваний.

Отмечается, что точные причины будут установлены экспертизой.

Армен Джигарханян умер в субботу, 14 ноября, в возрасте 85 лет.

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