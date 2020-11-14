Иллюзионист Акопян рассказал о своей пенсии

Иллюзионист Амаяк Акопян рассказал в интервью «Собеседнику» о своей жизни на пенсии.

По его словам, он придерживается замкнутого образа жизни. При этом фокусник отметил, что есть люди, помнящие и знающие о нем, а есть те, кому артист не интересен.

«Ну, судя по всему, еще и не нужен, раз звание не дают, раз пенсию за все заслуги назначили в 19 тысяч рублей – как хочешь, так и живи. Я понял, что не нужен вам», — заявил Акопян.

Иллюзионист добавил, что ему до сих пор не дали каких-либо государственных званий, однако он «в очереди за наградами не стоит», так на на это нет ни сил, ни здоровья.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Назван размер пенсии Бориса Моисеева

— Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии

— Куклачев раскрыл размер своей пенсии