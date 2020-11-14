Бывшая жена о смерти Джигарханяна: «Если бы я была рядом, все было бы совсем по-другому»

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская отреагировала на смерть артиста.

«Я уже объясняла эту ситуацию, что его три года назад увезли от меня, чтобы он больше со мной никогда не общался, и вбили ему в голову всякую чушь из-за того, что у него деменция была и он был болен», — рассказала Цымбалюк-Романовская «Газете.Ru».

По ее мнению, бывший муж три года находился в очень плохом состоянии, почти в бессознательном.

«Если бы я была рядом, все было бы совсем по-другому. Конечно, понятно, что возраст, но хотя бы мы все бы его видели, он выходил бы на сцену и делал все, что хотел. А не вот так — в инвалидной коляске и никого не узнает», — заключила она.

Армен Джигарханян скончался на 86 году жизни в ночь на 14 ноября.

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