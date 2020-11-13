Кинокритик: у Кончаловского есть все шансы пройти в шорт-лист премии «Оскар»

Кинокритик, куратор «Гоголь-кино» Станислав Тыркин в беседе с URA.RU заявил, что у режиссера Андрея Кончаловского есть все шансы пройти в шорт-лист премии «Оскар» с фильмом «Дорогие товарищи!».

По его словам, имя режиссера известно в англоязычном мире, поскольку он там работал. Кроме того, у картины «есть человеческая история, общеупотребительный пафос, который очень хорошо идет на такого рода премиях».

Тем не менее, как отметил эксперт, фильм Кончаловского — «очень специальный», так как затрагивает исторические события, о которых немногие знают даже в России, не то что за рубежом.

Ранее сам Кончаловский усомнился, что «Дорогие товарищи!» смогут взволновать иностранную аудиторию.

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