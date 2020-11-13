«Дорогие товарищи!» Кончаловского выдвинут на «Оскар»

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут от России на премию Американской киноакадемии «Оскар», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Российского оскаровского комитета Владимира Меньшова.

Сюжет фильма разворачивается в 1960-е, в его основу легла реальная история о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.

Картина была удостоена специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.

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