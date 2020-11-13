«Дорогие товарищи!» Кончаловского выдвинут на «Оскар»
Александра Лисица
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Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут от России на премию Американской киноакадемии «Оскар», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Российского оскаровского комитета Владимира Меньшова.
Сюжет фильма разворачивается в 1960-е, в его основу легла реальная история о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.
Картина была удостоена специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.
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