Художник Иван Чуйков умер в Германии

В Германии скончался художник московского концептуализма Иван Чуйков. Об этом сообщает ТАСС.

Основатель галереи Ovcharenko Владимир Овчаренко отметил, что художник умер в среду, 11 ноября, на 86-м году жизни.

«Чуйков — великий художник. Величие его будет передаваться из поколения в поколение. Мирового уровня искусство, чистое и романтическое, никаких спекуляций и заигрываний с публикой и критикой», — добавил он.

Овчаренко также уточнил, что галерея намерена открыть выставку памяти Чуйкова в январе 2021 года.

Ранее дочь художника заявляла в соцсетях, что у ее отца был выявлен коронавирус SARS-CoV-2.

Иван Чуйков родился в 1935 году в Москве. Он проходил обучение в Московском государственном художественном институте им. Сурикова, который окончил в 1960 году. Впервые его выставка состоялась в столице в 1957 году.