Федеральные театры не будут повышать цены из-за новых ограничений

Крупные федеральные театры не будут повышать цены на билеты из-за новых ограничений, введенных Минкультом, передает ТАСС со ссылкой на руководителей театров.

С 13 ноября билеты на концерты и спектакли, которые состоятся в период с 13 ноября по 15 января, будут продаваться с учетом того, что театры и концертные залы могут быть заполнены лишь на 25%. Таким образом министерство борется с распространением коронавирусной инфекции. «Нет, мы не планируем повышения цен. Мы будем работать. Потому что 25% это все равно лучше, чем ничего», — рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

Директор Российского академического Молодежного театра Софья Апфельбаум также сообщила, что в театре не будут повышать цены. Аналогичную позицию занял и директор Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок. «Цены останутся прежними. Глубина продаж нашего театра — ноябрь и декабрь, и те билеты, которые уже проданы, будут действительны. А с завтрашнего дня продажи билетов объемом свыше 25% от заполняемости зала будут приостановлены, согласно приказу Минкультуры», — уточнил он.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 1 836 960 случаев коронавируса, жертвами инфекции стали 31 593 человек, вылечились — 1 369 357 человек.

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