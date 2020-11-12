Экс-супруг Гурченко рассказал об отношениях с актрисой

Музыкант Константин Купервейс, ставший спутником жизни артистки Людмилы Гурченко после ее развода с Иосифом Кобзоном, рассказал об отношениях со звездой в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Гурченко и Купервейс прожили вместе почти 20 лет, однако оставались гражданскими супругами. По словам Купервейса, он встретил Гурченко в тяжелый период ее жизни. «Она была больна, одна, у нее умер папа. У нее только началось первое движение, и она не верила, что может хорошо сыграть», — рассказал пианист.

С Гурченко он познакомился случайно и пригласил ее к себе домой на ужин, где также присутствовали его родители. Она приехала с букетом цветов и позже долго вспоминала, что он не пошел провожать ее. Несмотря на это, через некоторое время Гурченко сама позвонила ему и пригласила на «Мосфильм». «Я пошел и остался на 20 лет», — говорит Купервейс.

12 ноября 2020 года Людмиле Гурченко могло бы исполниться 85 лет. Актриса умерла в марте 2011 года.

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