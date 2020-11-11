Хью Грант сравнил коронавирус с Харви Вайнштейном

Актер Хью Грант в программе The Late Show сообщил, что у него был коронавирус в феврале и сравнил заболевание с продюсером Харви Вайнштейном.

Грант рассказал, что начал переживать по поводу возможного инфицирования, когда брызнул себе духи в лицо и не почувствовал запаха.

«Потом мои глазные яблоки стали на три размера больше, и появилось ощущение, как будто у меня на груди сидит огромный человек, Харви Вайнштейн», — пошутил актер.

Грант сдал тест на коронавирус после болезни, он показал наличие антител к инфекции.

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