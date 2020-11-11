Хью Грант сравнил коронавирус с Харви Вайнштейном
Валерия Исполатова
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Актер Хью Грант в программе The Late Show сообщил, что у него был коронавирус в феврале и сравнил заболевание с продюсером Харви Вайнштейном.
Грант рассказал, что начал переживать по поводу возможного инфицирования, когда брызнул себе духи в лицо и не почувствовал запаха.
«Потом мои глазные яблоки стали на три размера больше, и появилось ощущение, как будто у меня на груди сидит огромный человек, Харви Вайнштейн», — пошутил актер.
Грант сдал тест на коронавирус после болезни, он показал наличие антител к инфекции.
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