Адвоката лишили статуса из-за высказываний о виновности Ефремова
Адвокат Александр Добровинский лишен статуса за нарушение профессиональной этики в отношении актера Михаила Ефремова, сообщает ТАСС со ссылкой на совет Адвокатской палаты Москвы.
Добровинскому вменяется нарушение требований пункта 2 статьи 5 Кодекса профессиональной этики адвоката («Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре»).
В постановлении совета отмечается, что адвокат нарушил это положение, когда публично рассказал, что некто звонил к нему в офис и просил взять под защиту Ефремова.
Кроме того, Добровинский не раз заявлял, что актер виновен в смертельном ДТП, а защита пьяного водителя, по вине которого погиб человек, противоречит его принципам.
Ранее Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката на год за нарушения в ходе защиты Ефремова.
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