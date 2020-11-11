Адвоката лишили статуса из-за высказываний о виновности Ефремова

Адвокат Александр Добровинский лишен статуса за нарушение профессиональной этики в отношении актера Михаила Ефремова, сообщает ТАСС со ссылкой на совет Адвокатской палаты Москвы.

Добровинскому вменяется нарушение требований пункта 2 статьи 5 Кодекса профессиональной этики адвоката («Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре»).

В постановлении совета отмечается, что адвокат нарушил это положение, когда публично рассказал, что некто звонил к нему в офис и просил взять под защиту Ефремова.

Кроме того, Добровинский не раз заявлял, что актер виновен в смертельном ДТП, а защита пьяного водителя, по вине которого погиб человек, противоречит его принципам.

Ранее Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката на год за нарушения в ходе защиты Ефремова.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава МВД считает, что в деле Ефремова «восторжествовала истина»

— Правозащитник заявил об «особых условиях» для Ефремова в колонии

— Адвокат подтвердил отправку Ефремова в колонию, где содержались Кокорин и Мамаев