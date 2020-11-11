Вин Дизель снимется в сиквеле «Бладшота»

Вин Дизель снимется в сиквеле боевика «Бладшот», сообщает CBR со ссылкой на продюсера Дэна Минца.

Первый «Бладшот» вышел в марте 2020 года. В продолжении Вин Дизель снова сыграет морпеха Рэя Гаррисона, которого вернули к жизни, наделив суперспособностями.

Когда состоится премьера фильма, пока неизвестно.

Впервые комиксы о Бладшоте были опубликованы в издательстве Valiant в 1992 году.

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