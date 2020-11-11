Вин Дизель снимется в сиквеле «Бладшота»
Александра Лисица
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Вин Дизель снимется в сиквеле боевика «Бладшот», сообщает CBR со ссылкой на продюсера Дэна Минца.
Первый «Бладшот» вышел в марте 2020 года. В продолжении Вин Дизель снова сыграет морпеха Рэя Гаррисона, которого вернули к жизни, наделив суперспособностями.
Когда состоится премьера фильма, пока неизвестно.
Впервые комиксы о Бладшоте были опубликованы в издательстве Valiant в 1992 году.
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