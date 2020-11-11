«Полный трэш»: «Иванушки» отменили юбилейные концерты из-за COVID-19

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов в беседе с ФАН пожаловался на бедственное положение представителей шоу-бизнеса из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Он рассказал, что из-за санитарных ограничений не состоятся юбилейные концерты группы «Иванушки International», которые были запланированы к 25-летию группы. «Это полный трэш, катастрофа, крах! В шоу-бизнес забит гвоздь! В культуру забит последний гвоздь в крышку гроба», — жалуется Григорьев-Аполлонов. Он напомнил, что ограничения коснутся и технического персонала. «Артисты — это верхушка айсберга, остальные обычные люди за сценой, бабушки-гардеробщицы… Все, хана!» — говорит он.

По его словам, в 2020 году из-за коронавируса у «Иванушек» отменилось 70% гастролей, а также тур по Германии. После Нового года артист планирует улететь в Сочи и просидеть там «весь март, апрель и май».

Согласно последним данным, за весь период пандемии в России выявлено 1 836 960 случаев заболевания. При этом умерли 31 593 пациента, а выздоровели — 1 369 357 человек.

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