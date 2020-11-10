Умер актер из «Доктора Хауса» и «Правосудия» Берт Беласко

Американский актер Берт Беласко умер на 39-м году жизни, сообщает TMZ со ссылкой на отца покойного.

Тело Беласко нашли в отеле 8 ноября на кровати, простыни были в крови. Утверждается, что в номере он готовился к новой роли, находясь на карантине перед съемками.

Обстоятельства смерти Беласко неизвестны. По мнению отца, актер умер из-за разрыва аневризмы.

Берт Беласко снялся в более чем двух десятках фильмов и сериалов, среди которых «Доктор Хаус», «Правосудие», «Американская принцесса», «Мик» и др.