Ивлеева оштрафована более чем на 164 тыс. руб. из-за нарушений ПДД

Телеведущая Анастасия Ивлеева за три месяца получила 142 штрафа за нарушения правил дорожного движения, сообщает ФАН со ссылкой на данные сервиса avtocod.

Общая сумма штрафов составила 164 тыс. руб., 23 штрафа не оплачены до сих пор.

Почти все нарушения Ивлеевой связаны с превышением скорости.

Ранее Ивлеева рассказала у себя в Instagram, что смогла разогнать свой Lamborghini Aventador до скорости 343 км/ч.

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