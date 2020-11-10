Хоррор «Тихое место» получит спин-офф

Хоррор-фильм «Тихое место» получит спин-офф, сообщает The Hollywood Reporter.

Известно, что с инициативой расширения серии выступил автор картины Джон Красински.

Сценаристом и режиссером проекта станет Джефф Николс, Красински и Майкл Бэй выступят в роли сопродюсеров. Детали сюжета и дата премьеры спин-оффа пока неизвестны.

Первое «Тихое место» вышло в 2018 году. Премьера сиквела была сдвинута с 20 марта 2020 года на апрель 2021 года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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