Заключенный рассказал об условиях в колонии, куда отправят Ефремова

Заключенный из Белгородской колонии № 4, куда отправят актера Михаила Ефремова, в беседе с «Московским комсомольцем» рассказал об условиях в исправительном учреждении.

По его словам, в колонии жесткий распорядок дня: в 6.00 подъем, в 6.15 уже зарядка. За это время необходимо умыться, одеться и заправить кровать так, «чтобы ни одной складочки не было».

Свободного времени у заключенных немного, его можно потратить, по словам собеседника издания, на просмотр телевизора, общение по таксомату с родными или чтение.

При этом, как отметил заключенный, в учреждении есть и свои плюсы. Например, спальные помещения с большими окнами, на которых нет решеток, возможность каждый день мыться, наличие библиотеки и медсанчасти.

Заключенный добавил, что в колонии нет театральной жизни, зато есть возможность заниматься спортом.

Ранее стало известно, что актера Михаила Ефремова отправили в колонию в Белгородской области.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

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