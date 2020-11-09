Путин поздравил с 91-летием Александру Пахмутову
Президент России Владимир Путин поздравил с 91-летием композитора, народную артистку СССР Александру Пахмутову.
Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. В своем обращении Путин называет Пахмутову «выдающимся представителем отечественной культуры, бесконечно талантливым и доброжелательным человеком, великим тружеником и созидателем». «Убежден, что главный секрет вашего творческого долголетия – искренняя увлеченность любимым делом и огромное уважение к людям, которым вы щедро дарите тепло своей души и сердца», — написал президент.
Владимир Путин также пожелал здоровья, вдохновения и благополучия поэту-песеннику Николаю Добронравову — супругу Пахмутовой.
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