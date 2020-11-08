Жванецкого похоронят 9 ноября в Москве

Закрытая церемония погребения писателя Михаила Жванецкого пройдет 9 ноября в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на представителя писателя Олега Сташкевича.

«Похороны пройдут завтра, но прощания не будет по понятным причинам, мероприятие полностью будет закрытое. Завтра и в Москве», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования близким Жванецкого. На момент смерти народному артисту России Михаилу Жванецкому было 86 лет.

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