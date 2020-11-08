Украина хочет внести объекты Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия

Глава Минкульта Украины Александр Ткаченко предложил внести ряд объектов из Чернобыльской зоны в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом он написал у себя в Facebook.

«Задача МКИП и Государственного агентства развития туризма – развитие зоны отчуждения как туристического места и внесение отдельных объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этому будут предшествовать много шагов», — говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, в ближайшее время предстоит упорядочить процедуру посещения Чернобыльской зоны, разработать экскурсионные маршруты, обучить гидов и обеспечить качественную базовую инфраструктуру. Также, по мнению министра, властям необходимо разработать самостоятельный туристический бренд Чернобыльской зоны отчуждения.

26 апреля 1986 года в 1.23 ночи произошла чернобыльская катастрофа в результате аварии на четвертом реакторе чернобыльской АЭС. Это событие стало не только самой крупной аварией атомной энергетики в мире, но и крупнейшей технологической катастрофой XX века.

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