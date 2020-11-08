Константин Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра»
Бернст Ю.
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Продюсер Константин Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра» в эфире программы «Вечерний Ургант».
В коллективе сменились две солистки из трех.
Так, в составе осталась 24-летняя Ульяна Синецкая. К ней присоединились ее ровесница, конкурсантка проекта «X-Factor» Ксения Попова и 19-летняя участница «Детского Евровидения» София Тарасова.
Меладзе заявил, что раньше отбирал в группу наиболее пластичных и красивых, но теперь делает ставку на вокальные данные исполнительниц.
За 20 лет группа сменила несколько составов. Среди 17 экс-солисток Вера Брежнева, Анна Седокова и Светлана Лобода.
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