Правозащитник заявил об «особых условиях» для Ефремова в колонии

У актера Михаила Ефремова в колонии будут «особые условия», рассказал правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников «Комсомольской правде».

«То, что Ефремову будут особые условия в колонии – это понятно абсолютно всем», – заявил Мельников.

Правозащитник отметил положительную сторону подобных «особых условий». По его мнению, к колонии, где будет отбывать наказание Ефремов, будет повышенное внимание, туда чаще будут приезжать региональный уполномоченный по правам человека и сотрудники контролирующих органов.

«Может быть, смогут открыть филиалы театральных кружков в нескольких местах и в той колонии, где Ефремов <...> Сделают там ремонт и так далее. К лучшему такая «вип-персона» для колонии», – подчеркнул Мельников.

Ранее стало известно, что актера Михаила Ефремова отправили в колонию в Белгородской области.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

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